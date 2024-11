Campagna Rinnovo PASS ZTL e SOSTA 2025

MANTOVA A partire da lunedì 25 novembre si aprirà la campagna rinnovo pass per l’anno 2025 per la città di Mantova. Sarà rivolta a tutti i possessori di pass per l’accesso alla ZTL e per la sosta nelle aree parcometro cittadine con scadenza il 31 dicembre 2024, che, come tutti gli anni, potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio 2025, senza incorrere in alcun tipo di sanzione.

Ad oggi, si contano circa 31.742 pass in scadenza, 23.563 per l’accesso alla ZTL e 8.179 per la sosta in area parcometro, di questi il 70% sono di residenti e domiciliati in città, 6,17% di commercio e imprese, i veicoli elettrici rappresentano il 3,26% ed il restante 20,56 % appartiene alle altre categorie (stampa, Forze dell’Ordine e istituzioni pubbliche, medici, assistenza, ecc.)

Anche quest’anno saranno promossi strumenti di rinnovo digitale online, con l’intento di permettere all’utenza di evitare scomode code presso gli uffici e rinnovare comodamente da casa accedendo alla sezione RINNOVI PASS 2025 del sito di Aster (www.aster.mn.it), sarà sufficiente inserire il proprio nominativo, il codice fiscale o la partita iva e la targa per rinnovare i pass attivi su un veicolo alla volta, dopo di che il pagamento avverrà attraverso il circuito PagoPA. Una volta che il pagamento andrà a buon fine, l’utente riceverà non contestualmente una mail da parte di Aster di conferma dell’avvenuto rinnovo.

Inoltre, con lo scopo di semplificare l’esperienza di rinnovo ai cittadini più fragili, Aster ha avviato una collaborazione con alcune tra le principali Associazioni di volontariato e assistenza cittadine, le quali si sono rese disponibili alla ricezione delle richieste di rinnovo e alla successiva consegna dei bollettini PagoPA ai cittadini che facessero loro richiesta, sono: Club delle Tre Età Odv – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30, Centro Valletta Valsecchi – dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30, Auser Provinciale di Mantova a Te Brunetti – martedì dalle 9.30 alle 11.30, Auser Formigosa – martedì dalle 15.30 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 11, Associazione “Vivere la Città” – nella sede di Lunetta il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e nella sede di Cittadella il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Lo sportello pass a Borgochiesanuova, in via Imre Nagy, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e sarà possibile effettuare il pagamento esclusivamente con carta di credito e bancomat.

Per informazioni, il call center Aster sarà attivo al numero 0376/1969555 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

“Con la campagna per il rinnovo dei pass ZTL e sosta 2025 – ha dichiarato l’assessore alla Polizia locale e viabilità del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi –, il nostro obiettivo è chiaro: rendere questo processo più semplice e accessibile per tutti i cittadini. Abbiamo investito in strumenti digitali che consentono di effettuare il rinnovo comodamente da casa, evitando code e perdite di tempo. Allo stesso tempo, non dimentichiamo chi necessita di maggiore assistenza: grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato locali, offriamo un supporto concreto ai cittadini più fragili. Questa sinergia tra innovazione tecnologica e vicinanza alla comunità rappresenta un modello di servizi pubblici efficiente e inclusivo. Mantova continua a distinguersi come una città capace di semplificare la vita quotidiana – ha concluso Rebecchi – e di sostenere i bisogni di tutti, in un’ottica di mobilità moderna e sostenibile”.