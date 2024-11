Poste Italiane: in piazza Martiri iniziativa dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Poste Italiane, in collaborazione con l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa ha programmato per il giorno 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, presso l’ufficio di Mantova centro sito in Piazza Martiri di Belfiore 15 un’iniziativa filatelica. Questa giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in ricordo del brutale assassinio delle sorelle Mirabal, uccise a bastonate a causa delle loro identità di donne e attiviste nel 1969 nella Repubblica Dominicana. Una giornata per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi, femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

In occasione di questa ricorrenza, presso l’ufficio postale di Mantova Centro, Piazza Martiri di Belfiore 15, è prevista una cerimonia di bollatura alle ore 11.00 alla presenza di Paola Mari Presidente del Telefono Rosa sede di Mantova e di alcuni rappresentati di Poste Italiane.

La presenza femminile in provincia di Mantova ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

