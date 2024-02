Calcio Prima Categoria – La Poggese vede la vetta. Galantini: “Attenti alla Rapid”

POGGIO RUSCO Mister Maurizio Galantini, tecnico della Poggese non si fida affatto della Rapid United di Alex Gozzi che domenica prossima rende visita ai biancazzurri: all’andata la partita finì 2-2; i ragazzi del presidente Armando Castellano, reduci dal netto successo per 4-0 in casa della Pavonese Cigolese, sono arrivati ad una sola lunghezza dal duo in vetta Verolese-Serenissima: «La squadra in questa fase si sta esprimendo nel modo giusto, ma attenzione a non abbassare la guardia – spiega il tecnico -. Ogni episodio può cambiare il corso degli incontri, e dunque bisogna incanalare da subito le partite a proprio favore. Questo è un girone molto equilibrato, dove non ci sono risultati scontati, soprattutto nella seconda fase del campionato non ci sono avversari facili. Domenica scorsa abbiamo vinto in modo netto. Ma sarebbe sbagliato guardare la Rapid United solo alla luce della sua classifica. E’ un’ottima squadra, ed è stata la prima compagine a battere la Verolese. I blues hanno bisogno di punti e dunque occorre fare la propria gara, senza farsi condizionare dal cammino dell’avversario. Adesso siamo in lizza anche per il primo posto, ma per l’appunto l’equilibrio regna sovrano e ogni punto va guadagnato, gara dopo gara. Solo restando affamati e determinati ce la potremo fare».