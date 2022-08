Cantiere AqA a Borgo Pompilio

MANTOVA A seguito dell’ottenimento di tutti i permessi e a conclusione dell’iter procedurale previsto, AqA ha dato avvio ai lavori preparatori per l’apertura di nuovi pozzi di emungimento in un lotto di pertinenza dell’esistente campo pozzi di Borgo Pompilio, che serve il bacino idrico di Mantova.

L’acqua prelevata dal campo di Borgo Pompilio (ove sono presenti attualmente 8 pozzi) viene successivamente potabilizzata nel vicino impianto di trattamento e poi immessa in rete.