Elezioni, PD: ecco chi potrebbe correre

MANTOVA Il Partito Democratico ha individuato la rosa di nomi tra cui potranno essere scelti i candidati alle prossime elezioni politiche. La condivisione dei nomi, suggeriti dai territori, è avvenuta sabato mattina nel corso di una riunione della Segreteria, cui è seguita la discussione, nel tardo pomeriggio, da parte dell’Assemblea degli iscritti.

L’elenco sarà inviato questa sera alla Segreteria regionale, che raccoglierà le proposte di tutte le Segreterie lombarde e le invierà al nazionale entro il 2 agosto. Marco Marcheselli, Segretario provinciale del partito, si è dichiarato soddisfatto per il lavoro svolto nei circoli: “In pochissimo tempo è stato fatto un lavoro straordinario – ha detto Marcheselli – Ringrazio Circoli, Segretari e coordinatori d’area per il loro impegno, che ha fatto emergere la voglia di mettersi in gioco per questa campagna elettorale”.

La rosa è composta da (in ordine alfabetico) Antonella Bernardelli, Marco Carra, Antonella Forattini, Marco Marcheselli, Stefano Simonazzi, Chiara Sortino, Armando Trazzi, Francesca Turrina.Questi nomi sono a disposizione del partito per coprire le candidature nei due collegi uninominali e nei due plurinominali. Per la Camera il collegio uninominale è composto dalla sola provincia di Mantova, per il Senato il collegio comprende Mantova e Cremona. Nel plurinominale il collegio è composto da Mantova, Cremona, Lodi e Pavia per la Camera e da Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo per il Senato.