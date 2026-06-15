Calcio dilettanti – Il mosaico delle panchine è quasi completo. Le mantovane hanno scelto i loro condottieri

Mantova La nuova stagione del calcio dilettantistico mantovano prende forma anche attraverso le scelte in panchina. A una prima analisi emerge un sostanziale equilibrio tra conferme e novità, segno che le società si sono divise tra chi ha preferito dare continuità ai propri progetti tecnici e chi, invece, ha ritenuto necessario cambiare rotta. Se il ricambio è consistente soprattutto nelle categorie inferiori, dall’Eccellenza alla Prima Categoria prevale la volontà di affidarsi ad allenatori che garantiscono esperienza e conoscenza dell’ambiente.

In Eccellenza la continuità è rappresentata dal Castiglione, che riparte ancora da Volpi. La conferma arriva dopo un ottimo finale di stagione e con l’obiettivo di riportare i mastini nelle zone alte della classifica. Diversa la scelta della Poggese, che dopo l’addio forzato a Salmi ha affidato la squadra a Bozzini, tecnico che torna a guidare un club virgiliano dopo le esperienze passate, con alterne fortune, a Marmirolo e Governolo. E’ invece ancora attesa l’ufficialità per la guida tecnica della neonata Sporting Castellana: il nome designato è quello di Petrozzi, reduce dalla stagione al Marmirolo.

In Promozione spiccano le conferme di Asola e Governolese, che proseguono con Cobelli e Manzini, due tecnici che rappresentano una garanzia per società intenzionate a disputare un campionato di vertice. La vera sorpresa riguarda la Dinamo Gonzaga, dove si è chiusa l’esperienza di Melara dopo due campionati vinti consecutivamente. Al suo posto arriva il giovane Nizzola, chiamato a raccogliere un’eredità pesante. Il Suzzara, “promosso” con il titolo sportivo del Rolo, conferma Goldoni.

In Prima Categoria il Moglia, reduce da due promozioni consecutive, riparte da Mutti, principale artefice della scalata. Fiducia anche alla Rapid Olimpia con Mussetola, mentre la Serenissima, dopo una stagione deludente, ha scelto Garavaldi per rilanciarsi. Al Porto si è chiusa l’era Fantini, passato sulla vicina sponda del Marmirolo: al suo posto arriva Battistelli, amico ed ex compagno di squadra del tecnico uscente, che proprio a Marmirolo, ormai due stagioni fa, aveva ricoperto l’ultimo incarico da mister. Sul fronte emiliano poche novità: Viadana e il neopromosso Sermide hanno confermato rispettivamente Casisa e Breveglieri, nel segno della continuità.

Scendendo tra Seconda e Terza Categoria, il quadro cambia sensibilmente. Qui prevalgono le novità, con numerose società che hanno deciso di cambiare guida tecnica. Restano invece saldi sulle rispettive panchine allenatori di realtà consolidate come Acquanegra, Medolese, San Lazzaro, Ostiglia, Cannetese e Atletico Castiglione. Restano infine ancora da definire alcune situazioni, come le panchine della Piccola Atene (in ballottaggio Di Cesare e Mantovani) e del S.Egidio S.Pio X, oltre al quadro delle nuove affiliate, tra le quali non ci sarà la Fragoletta Levata che ha scelto di proseguire l’attività nel campionato Amatori Msp.