Pattuglia dei Carabinieri finisce nel fossato, quattro in ospedale

Questa mattina, poco dopo le ore 9 in Curtatone, SP 420, si verificava un incidente stradale. L’autovettura dei Carabinieri di Viadana, Alfa Romeo Giulia con a bordo 3 militari e la persona arrestata ieri a Viadana, mentre si stavano recando presso il Tribunale di Mantova per il processo per direttissima, per cause in corso di accertamento si scontrava con un altro veicolo che si immetteva sulla strada provinciale venendo da una strada laterale. Nell’impatto il veicolo militare terminava la corsa, capovolgendosi, in un fossato laterale. Sul luogo del sinistro intervenivano svariate ambulanze e l’elisoccorso. I 3 Carabinieri e l’arrestato venivano estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Un carabiniere veniva trasportato in eliambulanza all’ospedale di Brescia in codice giallo, non in pericolo di vita, mentre gli altri 2 Carabinieri e l’arrestato venivano soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale civile di Mantova, nessuno in pericolo di vita. Anche il conducente del veicolo veniva trasportato in ospedale. La strada, rimasta bloccata per svariate ore, per permettere ai soccorsi di svolgere il complicato lavoro. Rilievi del sinistro a cura della Polizia Stradale di Mantova.