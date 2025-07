Carabinieri: 5 nuovi marescialli per le stazioni dell’Arma in provincia

MANTOVA Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Di Stefano, ha salutato cinque Marescialli neo giunti in Provincia, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Dopo tre anni di corso formativo e il conseguimento della laurea in “scienze giuridiche della sicurezza”, ora, i 5 marescialli andranno a prestare il loro servizio presso altrettante Stazioni Carabinieri della provincia e in particolare, quelle di Borgo Virgilio, Gonzaga, Castiglione delle Stiviere, Asola e Piubega, contribuendo ad assicurare una sempre più efficace attività presidiaria, di prevenzione sul territorio, di contrasto alla criminalità e garantendo prossimità e ascolto al cittadino, da sempre tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri tanto in città quanto nei centri più piccoli.

Anche il Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, ha valuto salutare i neo Marescialli giunti, formulando loro i migliori auguri per un proficuo lavoro, sicuro che il loro contributo sarà prezioso all’Arma per affermare la presenza e la visibilità dello Stato nella provincia di Mantova, al fine di fornire, insieme alle altre Forze di Polizia, sicurezza e rassicurazione ai cittadini.

“Quello del Prefetto Bolognesi è un segnale di stima e di grande attenzione per il lavoro che l’Arma della Provincia di Mantova svolge quotidianamente a favore della collettività”, ha affermato il Colonnello Vincenzo Di Stefano, augurando ai nuovi militari un buon lavoro.