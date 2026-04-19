19 Aprile 2026 - 11:48:44
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Carabinieri: il maggiore Oxilia promosso al grado di tenente colonnello

MANTOVA  Il maggiore Andrea Oxilia, comandante della compagnia carabinieri di Mantova è stato promosso al grado di tenente colonnello. Originario di Verona, sposato e padre di due figli, il 46enne neo tenente colonnello presta servizio a Mantova dal settembre 2024. Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna, ha comandato i plotoni di vigilanza e rappresentanza della compagnia speciale di pronto intervento del comando generale dell’Arma a Roma, il nucleo operativo e radiomobile di Riva del Garda, il nucleo investigativo di Trento e la compagnia carabinieri di Imola. Nel 2016 ha ricevuto un encomio in Trentino, mentre nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Nei giorni scorsi è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri Lombardia, generale di divisione Giuseppe De Riggi, per la consegna dei nuovi gradi.

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