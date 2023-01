Cinquecento buoni mobilità dal Comune per fare girare in e-bike i visitatori della città

MANTOVA Sono 500 i buoni mobilità che il Comune di Mantova mette a disposizione gratuitamente degli operatori della ricettività, affinché vengano distribuiti senza alcun onere agli ospiti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale. Questa azione rientra in una più ampia strategia di promozione del turismo e delle attività del territorio che operano in questo settore messa in campo dall’Amministrazione. «Stiamo attivamente promuovendo Mantova anche come meta del turismo ecosostenibile – ha sottolineato il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Mantova Giovanni Buvoli -. Per questo abbiamo impegnato delle risorse nel nostro bilancio per sostenere l’utilizzo delle biciclette da parte dei turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della città». II buono mobilità consiste in un voucher di 90 minuti per l’utilizzo di una bicicletta elettrica del servizio di bike sharing a flusso libero Ridemovi e ha validità fino al 28 febbraio di quest’anno. Possono richiedere il buono mobilità, entro e non oltre il prossimo 16 gennaio le seguenti strutture aventi sede nel territorio del Comune di Mantova: alberghi e Rta, agriturismi, Bed & breakfast, case per ferie, ostelli e alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. I buoni mobilità saranno distribuiti gratuitamente ai soggetti che avranno fatto richiesta, fino ad esaurimento. Le strutture richiedenti i buoni mobilità possono altresì richiedere un kit promozionale di materiale turistico della città da distribuire gratuitamente ai propri ospiti. L’avviso pubblico e il modulo di domanda si possono scaricare dal sito: www.comune.mantova.it. Per informazioni: turismo@comune.mantova.it; assessorato.cultura@comune.mantova.it. Telefono 0376 338627/207/645.