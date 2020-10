Castelbelforte, variazione di bilancio per oltre 250mila euro

CASTELBELFORTE – Riunitosi in seduta straordinaria, il consiglio comunale di Castelbelforte ha approvato gli equilibri di bilancio con annesse variazioni per oltre 250mila euro. Nella stessa seduta la maggioranza ha approvato anche il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti al posto della Tari (Tassa rifiuti), il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e la determinazione delle tariffe per i rifiuti al posto della Tari, sempre per l’anno in corso. La relazione tecnico-politica è stata illustrata dal vicesindaco Stefano Bauli , il quale ha evidenziato come l’emergere dei nuovi bisogni dovuti alla situazione Covid-19 abbia innegabilmente influito sull’economia del paese e sulle scelte dell’amministrazione. «Sulle modifiche al bilancio, chiuso in attivo, ha ovviamente pesato l’emergenza sanitaria, come del resto si evince dalla prime proiezioni in nostro possesso – ha detto Bauli -. Tuttavia mi sento di ribadire che l’impegno dell’amministrazione è stato totale, tanto che l’Ente è stato in grado di reggere all’urto improvviso causato dalla pandemia. La fetta più importante dei 257.000 euro è stata investita in termini di aiuti verso le sofferenze sociali aggravate dalla crisi globale e naturalmente per potenziare servizi e attrezzature in ottiche amministrative lungimiranti. Questo ulteriore passaggio pone le basi per sostenere e supportare l’Ente nei mesi futuri». Il bilancio d’esercizio dell’amministrazione Gazzani ha ottenuto senza riserve il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, in virtù della corretta gestione di cassa dell’ente e dell’assenza di debiti. Nel corso della discussione in aula, il vicesindaco ha risposto al consigliere di minoranza Fabrizio Sgarbossa , il quale in apertura di seduta aveva richiesto “interventi di taratura semplice al bilancio”. «Tirando le somme possiamo confermare che nonostante l’emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è conseguita il Comune di Castelbelforte, contabilmente parlando, gode di buona salute».

MATTEO VINCENZI