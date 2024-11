Ciottoli, mattoni, città: la storia di Mantova in 21 oggetti

MANTOVA Mercoledì 13 novembre, la rassegna Flash d’Arte, organizzata in collaborazione agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, tornerà ad occuparsi del patrimonio delle collezioni civiche.

Mattoni e ciottoli sono le cellule della città. I primi in verticale e i secondi in orizzontale, sono milioni, figli dell’argilla e dei greti dei fiumi alpini. Stefano Scansani al Maca racconta la matrice laterizia della Mantova cinquecentesca (la sacra e normativa forma-prototipo per mattoni in bronzo del 1554) e la costruzione di una leggenda napoleonica su un semplice sasso, ben più antico. Entrambi i reperti appartengono al patrimonio delle opere del Comune di Mantova. Spesso la storia e la leggenda contribuiscono a rendere vitali anche i minerali. Per chi partecipa sarà possibile visitare il museo al termine dell’incontro.

Per informazioni 0376 367087 o maca.museimantova.it