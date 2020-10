Centro famiglie, continuano le attività

MANTOVA Continuano i laboratori ed i servizi gratuiti offerti da “Insieme” il nuovo centro per le famiglie di Mantova che ha sede in via Ariosto 61 nel quartiere di Valletta Valsecchi. Ecco il calendario delle prossime attività di ottobre. Laboratori fascia 3-12 anni: tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18.30 “Gioco-Movimento”; i martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 “Giochiamo Insieme”; i venerdì dalle 16.30 alle 17.45 “Passo dopo passo: Crescere insieme giocando!”. Sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 13, “Diario di scuola: fare i compiti insieme è più bello!”. Iscrizione gratuita obbligatoria a tutte le attività tramite email: arealudica@centrofamiglieinsieme.it.

Inoltre, sempre tutti i lunedì, dalle 10 alle 11.30, “Viva i Nonni! Un’identità da scoprire, una funzione da creare”, conducono Silvia Piazza e Paola Zanini. A cura di Associazione Dove Sei Tu. Mercoledì 14 e venerdì 16, dalle 18 alle 19, “#insiemeinforma”, servizio di consulenza genitoriale. I giovedì 15 e 22 ottobre, dalle 17 alle 19, gli incontri a cura di Mater Mantova.

Si fa presente che tutti i laboratori, i corsi, gli eventi sono completamente gratuiti. Il programma completo di ottobre è consultabile al sito Internet www.centrofamiglieinsieme.it e su Facebook/Instagram @centrofamiglieinsieme

Informazioni generali allo sportello di via Ariosto 61: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 9.30 alle 14.30 e sabato dalle 10 alle 13. Oppure su appuntamento contattando il 328 1367354 (anche WhatsApp) o via mail scrivendo a: info@centrofamiglieinsieme.it.