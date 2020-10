Alice canta Battiato il 14 novembre al Grana Padano Theatre

MANTOVA Alice prosegue il suo tour che già nella stagione estiva ha riscontrato un grande successo di

pubblico e di critica e che la porterà a Mantova per un imperdibile concerto.

È l’Artista stessa a spiegarci l’importanza ed il valore di questo progetto che ha portato in tour

anche in questa ultima stagione estiva con un enorme successo di pubblico e critica:

“ Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente

Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni,

quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album

Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento. Una

versione acustica dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del

pianista Maestro Carlo Guaitoli, con cui condivido il programma e che sarà con me sul palco,

già stretto collaboratore di Franco Battiato da alcuni decenni anche come direttore

d’orchestra . Interpreto canzoni che nel 2016, nel Tour BATTIATO E ALICE, abbiamo cantato

insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune

mai cantate prima d’ora. E poi non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle

sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose

collaborazioni a partire dal 1980, i duetti e i brani che Franco Battiato ha scritto per i miei

album più recenti Samsara e Weekend. “

I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI SU www.ticketone.it

PER INFORMAZIONI Eventi Verona srl – 045.8039156 – www.eventiverona.it

Il tour è prodotto da INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS