Falsi fornitori di luce e gas, Cna: “Anziani, attenzione alle truffa”

MANTOVA Nuovo allarme truffa telefonico perpetrato ai danni di persone anziane: Ida, 89 anni, Grazia, 74 anni, Nerio, 76 anni, sono infatti solo alcuni dei pensionati, residenti tutti nei comuni dell’hinterland cittadino, che di recente hanno segnalato alla Cna (Confederazione nazionale artigianato e piccole e medie imprese) di essere stati contattati da sedicenti operatori di aziende di luce e gas i quali, in molti casi, senza rilasciare le loro generalità, offrivano loro nuovi contratti vantaggiosi per le forniture delle utenze domestiche a seguito dell’imminente passaggio al mercato libero dell’energia gas e dell’elettricità. «Attenzione ai finti call center, o agli sms mendaci di sedicenti operatori, che utilizzando un linguaggio concitato e incomprensibile – sottolinea il portavoce della Cna di Mantova, Franco Bruno – che mettono in soggezione le persone anziane proponendo loro il cambio di gestore di luce e gas con offerte irrinunciabili. Anziani terrorizzati e indifesi a fronte del terrorismo psicologico che praticano alcuni operatori di call center. In questo contesto è bene non farsi mai prendere dalla fretta e al fine di evitare di incappare in truffe e raggiri, consigliamo di rivolgersi – conclude Bruno – allo sportello energia della Cna, oppure di contattare direttamente il proprio attuale fornitore di luce e gas».