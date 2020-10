Agenti in borghese nei parchi e nelle aree pubbliche di Curtatone

CURTATONE – Intensificati i controlli della polizia locale di Curtatone dove gli agenti stanno svolgendo operazioni anche in notturna per contrastare il disturbo della quiete e piccoli reati segnalati nell’ultimo periodo dai cittadini. Obiettivo è anche fermare “scorribande” di piccoli gruppetti di giovani. In corso anche la sistemazione della segnaletica verticale danneggiata.

Polizia locale a lavoro anche di notte a Curtatone per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini. Tutto questo attraverso auto civette nei parchi e nelle strutture pubbliche anche e, soprattutto di sera: a predisporlo Comune di Curtatone e polizia locale dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Episodi non gravi ma che hanno richiesto interventi delle forze dell’ordine, come spiegato dall’assessore alla sicurezza Luigi Gelati. Tra le lamentale giunte dai cittadini, infatti, musica alta, rifiuti abbandonati e piccole scorribande di ragazzini che dopo piccole feste nei parchi abbandonano rifiuti e bottiglie. Segnalate, inoltre, nel periodo pre-elettorale la comparsa di scritte oscene su edifici e segnaletica stradale. Proprio gli ultimi episodi con protagonisti ragazzini sarebbero stati segnalati a Levata dove sono state trovate bottiglie e rifiuti abbandonati.

Da lì la decisione di potenziare i controlli anche e soprattutto di notte – nonostante le difficoltà legate al numero di agenti a disposizione – con uomini in borghese per fermare, ed al contempo prevenire, reati sul territorio.

Sempre in tema di sicurezza, ma in questo caso stradale, Gelati spiega come si stia anche provvedendo alla sistemazione della segnaletica verticale ormai danneggiata o abbattuta dal fortunali degli ultimi mesi.