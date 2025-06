Rugby Festival: Mantova si diverte con i campioni di domani

MANTOVA Nemmeno il caldo è riuscito a fermare i tanti bimbi che hanno animato il Rugby Festival in piazza Virgiliana. La kermesse è stata organizzata da Fir e World Rugby per lanciare il Mondiale U20 che si terrà nel nostro Paese da domenica al 19 luglio, negli impianti di Viadana, Rovigo, Verona e Calvisano. Dopo la tappa di Verona, ieri è toccato alla nostra città, nella quale i piccoli di Viadana e Mantova, nel villaggio della palla ovale allestito in piazza Virgiliana, hanno giocato e si sono divertiti con i Nazionali di Italia, Irlanda e Spagna. Tra l’altro Azzurri e Irlandesi si sfideranno il 4 luglio allo Zaffanella. A fine “allenamento” foto generale davanti alla statua di Virgilio e con la Coppa del Mondo U20. A seguire ha preso la parola Gianni Fava, neo presidente delle Zebre e membro della Fir e di World Rugby: «Il Mondiale è un evento unico. C’è tanta Mantova, tanta provincia. Va riconosciuta l’attenzione di questa città e dei suoi club per il rugby». Con lui il sindaco Mattia Palazzi, il presidente del Rugby Mantova Fabio Aldini, il delegato del Coni provinciale Tiziana Pikler e il presidente di Fir Lombardia Maurizio Vancini. «Un’occasione mondiale – afferma Palazzi – per una città che si sta impegnando tanto per le strutture sportive e per migliorare la loro qualità e accoglienza. Ringraziamo il Rugby Mantova che ha appena festeggiato i 50 anni, il Coni sempre vicino alle Federazioni e la Fir. Ricordo che ho iniziato il mio mandato da sindaco con il Sei Nazioni U20, riempiendo il “Martelli”. Il rugby è uno sport straordinario e come pochi sa insegnare ai giovani come si sta al mondo». «Ci aspetta un evento eccezionale – afferma il presidente di Fir Lombardia Vancini – Siamo pronti. Grazie a World Rugby e a Fava per aver considerato il nostro territorio». Giacomo Milano, il capitano azzurro: «Siamo in Italia, quindi le aspettative sono alte. La pressione c’è, ma noi stiamo lavorando per far bene». A chiudere la manifestazione autografi e gadget per tutti. Oggi il festival si sposta a Brescia.