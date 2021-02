Cimice asiatica, Coldiretti Mantova: a 121 imprese agricole in arrivo 2,5 milioni di euro

MANTOVA Sono 121 le aziende agricole mantovane colpite dalla cimice asiatica e che sono state ammesse alla liquidazione dei danni da parte di Regione Lombardia. Di queste, 69 sono le imprese iscritte a Coldiretti Mantova, informa il sindacato guidato da Paolo Carra.

L’importo che sarà liquidato in tre tranche è pari a 2.564.858 euro, a fronte di danni accertati per 4.274.764 euro. Particolarmente colpite dalla cimice asiatica, comparsa per la prima volta in Italia nel 2021 e diffusa in molte zone della Pianura Padana, le aziende a indirizzo frutticolo per la produzione di pero, melo e actinidia, ma anche colture come mais e soia, i pioppi e il vivaismo.

Coldiretti Mantova informa che Regione Lombardia sta ultimando gli elenchi di liquidazione e che, parallelamente, provvederà a emettere il decreto di accantonamento delle risorse in bilancio.