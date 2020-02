Colpo fallito, ma non l’indagine

MANTOVA Aveva scassinato la portiera di una Fiat Punto parcheggiata nei pressi del campo scuola di via Learco Guerra, ma visto che tra abitacolo e baule non c’era nulla da rubare se n’era andato a mani vuote. Per questo fatto avvenuto lo scorso 21 gennaio un pregiudicato ha evitato la denuncia per furto ma non ha evitato quella per danneggiamento. Si tratta di F.D., 41enne di città, individuato dagli agenti della Polizia locale che hanno condotto le indagini. Sulla base delle informazioni acquisite e dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza in zona, il personale del Gruppo Operativo di Viale Fiume individuava una persona che per circa un’ora, tra le 17 e le 18 di quel 21 gennaio, girava a piedi, tra le auto in sosta in via Guerra guardando nel loro interno. Dopo aver individuato una Fiat Punto defilata rispetto alla posizione delle telecamere, il 41enne entrava in azione ma era poi costretto ad allontanarsi anche perché dal vicino campo scuola uscivano alcune persone.