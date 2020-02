Ladri acrobati alla Sda

MANTOVA Sono saliti sul tetto del capannone per poi calarsi da un lucernario; dopodiché hanno imbragato la cassaforte agganciandola a un camion che l’ha letteralmente strappata via. Un furto da 10mila euro è stato messo a segno nelle prime ore di ieri in via Pertini, quartiere di Colle Aperto all’interno della sede della Sda, ditta di consegne e spedizioni. L’allarme per l’intrusione è scattato all’1.20 di ieri, quando oltre alle sirene si sono attivati anche i fumogeni. I malviventi però, dopo essersi calati dal tetto del capannone forzando un lucernario, hanno imbragato la cassaforte, da quel che risulta avrebbero usato delle manichette antincendio, collegandole a un camion. Il ladro che era a bordo del mezzo pesante ha dato gas, come hanno potuto poi appurare i carabinieri intervenuti sul posto che hanno trovato delle chiare tracce di pneumatici lasciati dalle sgommate. Il mezzo pesante è così riuscito a strappare di forza la cassaforte, all’interno della quale, secondo una prima stima ci sarebbero stati circa 10mila euro in contanti. Quando i vigiliantes di un istituto privato di sorveglianza e i carabinieri arrivavano suo posto, l’unica tracce dei ladri che trovavano erano appunto le tracce delle sgommate. I carabinieri hanno poi acquisito i video delle telecamere a circuito chiuso della ditta e anche quelli delle telecamere di sicurezza che si trovano lungo la via. Ad agire sono state tre persone ma non si esclude che ci fosse almeno un altro complice che li aspettava fuori facendo da palo.