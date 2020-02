Calcio Eccellenza – Il dg Cominotti: “Governolese, tieni la barra a dritta”

GOVERNOLO Una partita che poteva essere uno dei punti di svolta della stagione della Governolese, è terminata nel modo peggiore. Due gol incassati nei primi 15’ hanno premiato l’Atletico Chiuduno Grumellese, penultimo in classifica, che ha ottenuto tre punti utili per continuare a credere nella salvezza. Ma nonostante il punto ottenuto in due gare, la Governolese è comunque a -2 dai play off, visto che il girone C d’Eccellenza resta molto equilibrato, e c’è affollamento al terzo posto, con quattro compagini a quota 32, contro i 30 dei rossoblù.

«Un weekend negativo a livello di risultati, parleremo alla prima squadra e alla juniores, che stanno vivendo due momenti delicati – spiega il direttore generale dei Pirati Fausto Cominotti -. Ci sono tante attenuanti, come gli infortuni: Mariani si è nuovamente bloccato e ne avrà per un po’, Bianchi sta riprendendo, ma Vincenzi e Pasini sono tuttora fuori causa. Senza il centrocampo titolare, abbiamo un deficit d’esperienza che si è manifestato nella trasferta di Grumello. Ma è anche vero che, incassati due gol nel primo quarto d’ora, avremmo dovuto reagire, e la riscossa non c’è stata». «Come dicevamo alla vigilia di questa gara – prosegue – ora andremo ad affrontare un’altra squadra, la Bedizzolese, che ha disperato bisogno di punti dopo due battute d’arresto, e lo faremo ancora senza tanti titolari in mediana».

Sul fronte societario invece, parrebbe ormai definita la permanenza in sella di Cominotti, che verrà confermato nel ruolo di dg, e di Marzio Guernieri come presidente. I crismi dell’ufficialità ancora non ci sono, perchè alcuni dettagli verranno discussi e definiti nelle prossime settimane. Si va verso l’impegno biennale, o più precisamente, un impegno di un anno con opzione per un secondo. Tra le novità in ballo: va definita la forma societaria, mentre Cominotti potrebbe non seguire più la direzione sportiva nella prossima stagione. Ma sono tutte questioni che verranno affrontate più avanti. Sempre in ballo l’intesa più stretta nell’ambito del settore giovanile con il Curtatone (alcuni aspetti dipenderanno anche dai risultati delle varie compagini baby), mentre si avvicina a lunghi passi il potenziamento dell’Academy Femminile: oggi la Governolese ha già in organico 28 ragazze, il progetto e quello di allargare la base per crescere con il movimento in rosa.

«Delle ragazze, nonostante la sconfitta nel derby col Mantova, sono soddisfatto – dice Cominotti, che era presente in tribuna all’incontro domenica – abbiamo vissuto al Vicini un pomeriggio di sport con tanto pubblico. Un bello spot per il movimento femminile. Riguardo la partita: siamo stati sfortunati, dopo l’uscita della Cutarelli per infortunio, ci è mancato qualcosa là davanti. Lavoriamo comunque per il futuro e il femminile avrà un suo spazio ben definito». (lg)