Come si gestisce il passaggio generazionale dal punto di vista organizzativo e fiscale? mercoledì 14 ottobre ore 14.30

MANTOVA In questo periodo si è ripresentata ancora più forte l’esigenza di pensare al futuro dell’azienda.

Per questo Apindustria ha pensato di attivare un percorso specifico che ha definito “Progetto Staffetta” perché il passaggio generazionale non è a comparti stagni ma tutte le generazioni devono dare il proprio contributo.

“Non è mai troppo presto ed è sempre troppo tardi per pensare al futuro della propria azienda – sottolinea Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi Mantova – per questo abbiamo voluto mettere in fila gli elementi fondamentali creando una sorta di CHECK-LIST per le aziende che vogliano provare a pianificare in modo corretto il passaggio generazionale. Senza dimenticare i costi che oggi, con l’attuale legislazione nazionale, sono tra i più convenienti d’Europa”.

Il relatore dott. Luigi Gualerzi parlerà di

Come p ianificare il passaggio dell’azienda : da cosa partire? A chi lasciare l’azienda?

: da cosa partire? A chi lasciare l’azienda? Come scattare la fotografia della situazione dell’imprenditore:

– eredi e loro propensione a proseguire l’attività

– valutazione dell’azienda e del patrimonio dell’imprenditore

Perché oggi è il momento giusto visti i v antaggi fiscali , motivo per non procrastinare le scelte – Indicazione sui “ costi” del passaggio dell’azienda

, motivo per non procrastinare le scelte – Indicazione sui “ La cassetta degli attrezzi ovvero l’analisi degli strumenti a disposizione per destinare il proprio patrimonio:

-Successione legittima e successione testamentaria, donazione, patto di famiglia, Trust

-Vantaggi e svantaggi di ciascuno strumento.

E’ ancora possibile iscriversi al corso scrivendo a info@api.mn.it oppure telefonando allo 0376221823.