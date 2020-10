Concerti della Domenica. Perle d’arte pianistica per il successo di Antonio Di Cristofano al Bibiena

MANTOVA L’arte pianistica di tre geni della musica è stata la protagonista del consueto appuntamento del pomeriggio festivo con i Concerti della Domenica, per la stagione concertistica MantovaMusica, grazie all’applaudito recital di Antonio Di Cristofano che, con scelta opportuna ed efficace, ha accostato pagine bellissime di Mozart, Beethoven e Schubert. I meritati consensi ottenuti domenica pomeriggio al Teatro Bibiena hanno sancito la brillante prova del pianista toscano, solista di solida esperienza e preparazione che ha al suo attivo una carriera costellata da affermazioni prestigiose. L’affascinante percorso scelto da Di Cristofano è iniziato con i tratti di scorrevole piacevolezza della Sonata in do maggiore K. 330 di W. A. Mozart (1756-1791), composizione che mette in luce, oltre alla fresca inventiva dell’autore un’accurata ricerca timbrica sulle inedite, a quel tempo, potenzialità espressive del pianoforte. Cambio netto di registro con la successiva Sonata per pianoforte n. 8 in do minore, op. 13 “Patetica” di Ludwig van Beethoven (1770-1827) interpretata da Antonio Di Cristofano con determinazione e proprietà tecnica, in adesione all’esigenza espressiva del temperamento beethoveniano fatta di incisivi contrasti emotivi e di ricorso ai limiti estremi della tastiera. A completare il programma del suo recital, Di Cristofano ha offerto una vigorosa esecuzione della Sonata per pianoforte in la minore, op. 164, D. 537 di Franz Schubert (1797-1828) evidenziando la contrapposizione tra i toni drammatici e la soave cantabilità lirica che caratterizzano il sentimento intimamente romantico di questa bellissima perla pianistica. Ai lunghi, calorosi applausi del pubblico Antonio Di Cristofano hagenerosamente risposto con due altrettanto apprezzati bis: l’Elegia Op.3 nº 1 Morceaux de fantaisie di Sergej Rachmaninoff (1873-1943) e l’Intermezzo in la magg. dai Sei pezzi per piano, op. 118 n. 2 di Johannes Brahms (1833-1897). La programmazione dei Concerti della Domenica prevede, per domenica 18 ottobre al Bibiena, ore 17, il concerto intitolato “Antonio Vivaldi: La Follia del prete rosso” di cui saranno protagonisti Stefano Maffizzoni, flauto, Riccardo Malfatto, violino, Ludovico Armellini, violoncello, Lorella Ruffin, clavicembalo. (gmp)