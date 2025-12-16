Confagricoltura Mantova giovedì a Bruxelles per protestare contro la nuova Pac

. Ci sarà anche una delegazione di Confagricoltura Mantova, guidata dal Presidente Alberto Cortesi, giovedì a Bruxelles per la grande manifestazione in difesa dell’agricoltura europea. Con oltre 10mila persone attese in corteo, quella di giovedì si preannuncia la più grande manifestazione del settore in Ue da almeno un decennio.

«Partecipiamo con orgoglio e con fiducia per far sentire, compatta, la voce degli agricoltori europei, che non chiedono sussidi ma i necessari investimenti per garantire a tutti gli Stati membri sicurezza alimentare e competitività sui mercati globali», spiega Cortesi.

Le richieste di Confagricoltura alla Commissione UE, infatti, si concentrano su politiche adeguate alle necessità dei nostri tempi e alla situazione geopolitica internazionale.

«Effettuare altri tagli all’agricoltura, proprio oggi, significa non avere lungimiranza e mettere a rischio la sussistenza del settore in Europa: non ce lo possiamo permettere e i recenti sviluppi internazionali, dalle guerre ai dazi, lo dimostrano. Se l’agricoltura europea oggi non è accompagnata da politiche adeguate ai tempi e alle necessità, tra una decina di anni non sarà più in grado più di reggere il mercato», conclude il Presidente di Confagricoltura Mantova.

Al centro delle proteste, infatti, c’è un taglio dei fondi previsto dalla bozza di nuova Pac per oltre il 20%, una scure che si aggiunge alle riduzioni già effettuate negli anni scorsi e che per Confagricoltura è inaccettabile.

Confagricoltura, insieme al Copa-Cogeca (l’associazione europea di agricoltori e cooperative agricole) chiede all’Ue una politica agricola unitaria, con un budget idoneo, meno burocrazia e una visione di crescita. Se la UE disinveste sull’agricoltura il rischio è di implodere di fronte alle altre potenze mondiali: sono insufficienti le risorse per la prossima Pac, inefficaci le tutele del mercato UE rispetto alla concorrenza dei prodotti che arrivano dai Paesi extra europei, e le misure annunciate per il settore primario non mettono al centro i temi della produttività, della competitività e dell’innovazione