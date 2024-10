Conferenza Unci e premio 2024 al direttore Aci Pottocar

MANTOVA – Alla Canottieri Mincio si è tenuta la conferenza annuale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (Unci), sezione di Mantova. L’evento, moderato dalla giornalista della Voce Antonia Bersellini Baroni, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e sociali di rilievo. Dopo i saluti di Aldo Lancia, presidente della Canottieri: Corrado Andreani, presidente provinciale, ha sottolineato l’importanza delle relazioni nel volontariato: «Le buone relazioni sono la base per costruire progetti di solidarietà duraturi». Andreani ha poi aggiunto che l’obiettivo dell’Unci è quello di essere sempre “influencer di positività”, trasmettendo ottimismo e valori solidali. Matteo Amati, direttore della Caritas diocesana di Mantova, ha presentato il progetto “La Rete degli Empori”, affermando: «Queste reti non solo sostengono chi è in difficoltà, ma creano comunità territoriali più forti e coese.» Il momento centrale della conferenza è stata la consegna del Premio Unci a Giuseppe Pottocar, direttore dell’Aci di Mantova e del Museo Tazio Nuvolari, per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico del celebre pilota mantovano: «Questo premio è uno stimolo per continuare a lavorare in squadra – dice Pottocar – e portare il Museo Tazio Nuvolari a una sempre maggiore visibilità internazionale.» Tra le autorità presenti, il viceprefetto Giorgio Spezzaferri ha sottolineato: «L’Unci rappresenta l’eccellenza del merito della Repubblica. L’impegno verso chi ha bisogno è essenziale per costruire comunità più forti». Massimo Allegretti, presidente del consiglio comunale ha affermato: «Gli esempi concreti sono ciò che fa la differenza.» Alessandra Cappellari, consigliere regionale, ha aggiunto: «Le relazioni solide sono fondamentali in ogni campo e vanno coltivate con impegno.» Il presidente della Provincia, Carlo Bottani, ha ribadito: «La Provincia è vicina all’Unci, realtà importante del territorio mantovano.»