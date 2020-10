Palazzo Ducale: aperture straordinarie e attività nel weekend

MANTOVA Sabato 31 ottobre e sabato 5 dicembre il Complesso Museale di Palazzo Ducale prolungherà l’orario di apertura serale di un’ora, dando così la possibilità ai visitatori di fermarsi fino alle 20.15 (ultimo ingresso alle 19.00). La reggia gonzaghesca inoltre – in occasione del ponte dell’8 dicembre – sarà eccezionalmente aperta lunedì 7 dicembre con orario e modalità di visita ordinarie. Il giorno di chiusura è spostato a mercoledì 9 dicembre.

Si rammenta con l’occasione che per tutte le domeniche di novembre, alle ore 15, Palazzo Ducale offre un nuovo servizio gratuito: acquistando un biglietto per visitare la reggia, i genitori potranno affidare gratuitamente i propri bambini al personale del museo, che li coinvolgerà in laboratori creativi a tema. L’attività è destinata a massimo 10 partecipanti; è obbligatoria la prenotazione tramite telefono (0376 352152 e 0376 352100) o via email (pal-mn.didattica@beniculturali.it). L’appuntamento è alle ore 15 presso la biglietteria di Palazzo Ducale. Il laboratorio sarà svolto nel rispetto delle misure previste per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19.