Consegnati a sei studenti 9mila euro di premi per Generazione Boomerang

MANTOVA Ieri a Palazzo Soardi, l’assessore comunale e presidente del Consorzio Progetto Solidarietà Andrea Caprini e Davide Boldrini dell’associazione Agàpe onlus, hanno consegnato i riconoscimenti alle tre studentesse presenti, su sei vincitori del premio Generazione Boomerang, che rappresenta una opportunità di espressione per i giovani e di crescita per il territorio con premi a tesi di laurea che esaminino il rapporto tra generazione, impresa e mondo del lavoro. I riconoscimenti sono suddivisi in un primo premio da 3000 euro, due da 1500 euro e tre da 1000 euro. Con il supporto di Fondazione Cariplo. A Sara Barbi di Porto Mantovano è andato il premio da 3000 euro per una tesi sullo shopping tra design e nuove tecnologie. Premio di 1500 euro a Giorgia Catalano di Asola, che ha esaminato le leggi internazionali sull’ambiente e quanto queste vincolino le aziende, e a Federico Leoci di Castiglione delle Stiviere. Premio di mille euro a Elena Padovani di Curtatone, Paride Martinelli di Poggio Rusco e Agnese Palvarini di San Giorgio. Partner del progetto Sol.Co Mantova, Cooperativa sociale Alce Nero, Arci Mantova, Promoimpresa, Csvls e Liceo Scientifico Statale Belfiore (i.p.)