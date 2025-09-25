Consorzio Latterie Virgilio: Paolo Carra lascia la presidenza dopo 17 anni

MANTOVA Dopo oltre diciassette anni alla guida, il presidente del Consorzio Latterie Virgilio, Paolo Carra, ha rassegnato le dimissioni, motivate dalla necessità di dedicarsi all’azienda di famiglia, a nuove sfide imprenditoriali e alla volontà di favorire l’avvio di una nuova fase di sviluppo, nella continuità dei valori e delle relazioni costruite in questi anni.

Sotto la presidenza di Paolo Carra, in particolare, il Consorzio ha portato a termine il percorso di ristrutturazione aziendale, rafforzando la propria solidità reputazionale, consolidando i rapporti di fiducia con banche e fornitori e costruendo un clima di collaborazione che ha saputo unire soci, dipendenti e collaboratori.

“Oggi mi preme ringraziare quanti hanno lavorato per la crescita del Consorzio Virgilio con lealtà e visione, con determinazione e nella consapevolezza di aver tracciato una lunga fase di crescita verso sostenibilità, competitività, qualità, internazionalizzazione, pilastri grazie ai quali l’azienda saprà affrontare in serenità il futuro in uno scenario globale che è profondamente mutato nel comparto agroalimentare e, più specificatamente, nel segmento lattiero caseario”, ha dichiarato Carra.

Il Consiglio di Amministrazione è già al lavoro per garantire la piena continuità gestionale e strategica e per definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di avvicendamento alla presidenza.

Il Consorzio Virgilio continuerà a svolgere con responsabilità il proprio ruolo istituzionale a tutela della filiera e del territorio, mantenendo alto il valore del marchio e la reputazione conquistata.