Viabilità modificata sabato 27 per la partita Mantova-Frosinone al Martelli

MANTOVA Viabilità modificata in città sabato 27 per la partita di calcio del campionato di Serie B Mantova-Frosinone in programma allo stadio Martelli con fischio d’inizio alle ore 15. Queste di seguito le disposizioni stabilite per garantire la sicurezza pubblica in concomitanza dell’evento.

1. l’imposizione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità, in: via Luzio, tratto da via Scalarini a piazzale di Porta Cerese;

2. l’adozione di misure passive di SAFETY, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, costituite da barriere della ditta Betafence:

o via Luzio, intersezione piazzale di Porta Cerese;

3. l’imposizione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità, in:

o viale TE, solo nel tratto compreso tra piazzale Porta Cerese e le barriere fisse;

4. l’adozione di misure passive di SAFETY, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, costituite da barriere della ditta Betafence: viale Te e in piazzale Ragazzi del ’99;

5. l’imposizione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità, in:

o via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese o, in alternativa da strada Cipata a piazzale di Porta Cerese, con la contestuale imposizione del DIVIETO DI TRANSITO in strada Diga Masetti, tratto da via Ariosto a via Brennero;

piazzale di Porta Cerese (inclusa l’area di parcheggio FERSTADIO);

piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

viale Isonzo, tratto da via Secchia a piazzale di Porta Cerese;

viale Te;

piazzale Ragazzi del ’99;

piazzale Montelungo;

via Primaticcio;

via Visi, all’altezza di via Bellonci, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via Amadei, all’altezza di via Bellonci, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via A. de Mori, dall’imbocco da via Donati, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via Parma, dall’altezza della rotatoria con via Donati, eccetto che per i veicoli dei residenti/domiciliati ed i veicoli diretti o provenienti dalle attività economiche/sportive di via Parma, via Guerra e di strada Bosco Virgiliano;

il divieto di transito NON SI APPLICA ai veicoli dei tifosi OSPITI – settore curva Cisa in:

· via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;

· piazzale di Porta Cerese, tratto da via Brennero a via Grossi.

il divieto di transito NON SI APPLICA ai veicoli dei tifosi LOCALI, ai veicoli autorizzati ed ai veicoli a servizio di persone invalide con ingresso da via Primaticcio, in:

· via Primaticcio;

· viale Te;

· piazzale Montelungo;

· parcheggio Kennedy.

il divieto di transito NON SI APPLICA agli autobus in servizio di linea del trasporto pubblico locale, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino a cessate necessità, in:

· viale Isonzo.

6. la temporanea rimozione dei dissuasori stradali (new jersey in cemento) posizionati in via Primaticcio in prossimità di viale Montello;

7. l’adozione di misure passive di SAFETY, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 costituite da ulteriori barriere fisse:

o viale Isonzo/Secchia;

8. l’imposizione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, fino al completo deflusso dei tifosi e, comunque, fino a cessate necessità:

· in via Luzio, ambo i lati, tratto da piazzale di Porta Cerese al civico n. 2;

· in piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Risorgimento a via Parma (parcheggio FERSTADIO e banchine comprese);

· in piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

· in viale Isonzo, tratto da piazzale di Porta Cerese a via Secchia;

· in via Adige;

· in viale Te;

· in piazzale Ragazzi del ’99, eccetto i veicoli autorizzati ed al servizio di persone invalide, nel tratto interno alle barriere fisse;

· in piazzale Montelungo, eccetto i veicoli dei tifosi LOCALI;

· in via Primaticcio;

· nel parcheggio “Kennedy”, eccetto i veicoli dei tifosi LOCALI;

9. l’imposizione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, entrambi i lati, dalle ore 17.00 alle ore 24.00:

· Via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese o strada Cipata a piazzale di Porta Cerese;

10. L’INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA in via ADIGE, da viale Isonzo a viale Risorgimento, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità.

11. L’ISTITUZIONE DI UNA CORSIA RISERVATA AI VEICOLI IN EMERGENZA, in viale RISORGIMENTO, nel tratto compreso dalla caserma dei Vigili del Fuoco e piazzale di Porta Cerese e in via ALLENDE, nel tratto compreso tra piazzale di Porta Cerese e via Volta, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità.

12. la RIAPERTURA al traffico veicolare della corsia riservata, di via Trieste/corso Garibaldi, con il contestuale spegnimento delle telecamere di controllo degli accessi veicolari installate in corrispondenza dei citati varchi, dalle ore 12.00 fino a cessate necessità;

13. la CHIUSURA, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, del sottopasso pedonale della linea ferroviaria Mantova-Monselice che collega il quartiere Valletta Valsecchi con Strada Bosco Virgiliano.

I divieti sopra indicati, non si applicano ai veicoli di polizia, delle associazioni di volontariato convenzionate con il comune di Mantova adibite al servizio di supporto viabilistico e ai veicoli di soccorso, il cui transito potrà comunque essere limitato in relazione a situazioni emergenti e contingenti.