Green Pass: accesso agli Uffici aperti al pubblico della Questura

MANTOVA A far data di domani, martedì 1 febbraio, l’accesso agli Uffici aperti al pubblico della Questura (Ufficio Immigrazione, Ufficio Passaporti, Ufficio Armi), ai sensi del Decreto Legge del 7 gennaio scorso nr.1 e del DPCM del 21 gennaio 2022, sarà consentito solamente previo possesso ed esibizione del Green Pass base, ottenibile con vaccinazione o guarigione da non più di sei mesi, test molecolare negativo effettuato nelle precedenti 72 ore o, in alternativa, test antigenico rapido negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti.

Quanto sopra vale anche per i cittadini che si presenteranno allo sportello dell’Ufficio Immigrazione per richiedere la Protezione Internazionale, fatte salve le situazioni in cui le condizioni del richiedente non ne consentano il possesso.

Gli utenti che dovranno formalizzare denunce relative a reati sono esentati dall’esibizione del Green Pass.