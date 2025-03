Controllo del territorio, arresti e raffica di espulsioni

MANTOVA Proseguono le operazioni della Polizia di Stato di controllo e bonifica del territorio da soggetti potenzialmente idonei a tubarne la tranquillità disposte dal Questore, al fine di prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e, in particolare, furti in appartamento ed in luoghi pubblici.

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno individuato ed arrestato due uomini, un italiano 52enne ed uno straniero 41enne, responsabili di reati contro il patrimonio, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi rispettivamente dai Tribunali di Mantova e di Roma.

Durante le operazioni di polizia, inoltre, sono stati individuati 4 cittadini stranieri di nazionalità marocchina, pakistana, georgiana e della Sierra Leone, irregolari sul territorio nazionale, ai quali è stato notificato un decreto di espulsione firmato dal Prefetto di Mantova.

Suddetti sono stati immediatamente accompagnati dal personale della Questura, presso gli scali aerei di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Bologna ed imbarcati su voli diretti ai loro paesi di origine.

Nei giorni scorsi, inoltre, il Questore ha firmato 7 avvisi orali, 1 provvedimento DACUR ed 1 DASPO urbano nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, sia in città che in provincia, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che vivano con i proventi dei reati commessi.