Automobilismo – Solferino Rally Pecso: Mazzoleni e Guidetti sugli scudi a Cologne

SOLFERINO Pian piano si sta intensificando la stagione agonistica della Solferino Rally Pecso: lo scorso fine settimana due sono stati i campi di gara per i portacolori del sodalizio virgiliano dai quali sono arrivati buoni risultati. Al Formula Driver di Cologne (Brescia), valevole per il Campionato Racing Off Road, l’equipaggio Mazzoleni-Guidetti ha condotto una gara in crescendo portando la propria Citroën C2K10 in seconda posizione di categoria. Hanno dovuto invece ritirarsi per guasto meccanico Giovannone e Bettoni.

Sul circuito di Castelletto di Branduzzo, al prestigioso Pavia Rally Show, per l’equipaggio Grizzi-Tenca su Renault Clio S1600, dopo due giorni intensi di gara stabilmente nei primi tre di classe, è sfumato il podio per soli quattro secondi sull’ultimo tratto cronometrato e si sono dovuti accontentare della quarta posizione.

Il prossimo fine settimana vedrà impegnato il navigatore Fabio Treccani in Piemonte al Rally dei Vigneti Monferrini a leggere le note a Nicolò Falconi sulla Peugeot 106 N2.