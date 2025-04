Controllo del territorio: la Polizia arresta 5 persone. Tra loro un marito violento e un liberiano che ha morso gli agenti

MANTOVA Non si è fermata durante le festività pasquali ed il ponte del 25 Aprile l’incessante attività della Polizia di Stato, che negli ultimi giorni ha effettuato cinque arresti e deferito in stato di libertà due persone per resistenza. In particolare, la Squadra Volante della Questura ha proceduto durante il weekend all’arresto di un cittadino extracomunitario originario del Camerun. Questi, dopo aver rubato della merce all’interno di un noto supermercato del centro, aggrediva il vigilante dandosi alla fuga. Repentinamente bloccato dai poliziotti intervenuti veniva posto in stato di arresto e accompagnato presso la locale casa circondariale. Ancora, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione al 112 NUE di una donna che era stata dapprima strattonata e afferrata per il collo da parte del convivente, per poi essere rinchiusa dentro il bagno. Immediatamente intervenuti, due degli agenti prestavano soccorso alla donna mentre un altro equipaggio fermava l’uomo, un trentottenne cittadino italiano, conducendolo in Questura in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sempre nella medesima giornata venivano poi deferiti in stato di libertà due soggetti, un uomo e una donna di nazionalità italiana, che dopo aver richiesto soccorso per una lite in famiglia, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, aggredivano con insulti, minacce e violenze fisiche gli operatori ivi giunti in loro soccorso. Infine, nella giornata di mercoledì 23 si è proceduto all’arresto di un cittadino liberiano che, alla richiesta degli agenti di esibire un documento di riconoscimento, dava in escandescenza iniziando a spintonare e mordere gli agenti fino a provocare ad uno dei due lesioni e contusioni ad un braccio. L’uomo è stato immediatamente posto in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo. Sempre nel periodo delle festività pasquali, la squadra mobile ha proceduto ad una perquisizione in un’abitazione sita in provincia di Mantova dove due cittadini di origine belga venivano trovati in possesso di due fucili e una pistola semiautomatica, nonché di quasi 2000 munizioni, pur essendo sprovvisti delle relative licenze. All’esito degli accertamenti i due venivano tratti in arresto.

Si segnala infine che nel corso dei servizi del lungo ponte pasquale un 25enne di origine tunisina, con a carico precedenti penali per possesso illegale di sostanze stupefacenti, è stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Prefetto ed accompagnato immediatamente da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura al Centro per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).