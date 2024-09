Controllo del territorio, la Questura espelle due irregolari

MANTOVA Nella giornata di ieri su disposizione del Questore si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Locale di Mantova ed il concorso di militari dell’Arma CC.

I servizi si sono particolarmente concentrati nelle zone della città e della periferia considerate più sensibili per il contrasto dei reati che destano maggior allarme sociale, quali lo spaccio di stupefacenti e le altre espressioni della c.d. “criminalità diffusa”, che determinano delle ricadute negative sulla percezione di sicurezza del cittadino. In particolare le attività si sono svolte in Piazza Mondadori, Largo Pradella e Giardini “Tazio Nuvolari”, ma si sono estese anche a Piazza Cavallotti, Piazza 80^ Fanteria, Stazione Ferroviaria, Giardini “Valentini”, via Bonomi e via Bettinelli. Controlli specifici sono continuati, inoltre, nelle zone di maggiore aggregazione giovanile, nelle ore serali e notturne, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo e di illeciti.

Negli ambiti di rispettiva competenza hanno concorso anche le specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, attuando numerosi servizi volti alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Sono state complessivamente identificate 262 persone, controllate 107 autovetture e 6 esercizi commerciali.

Il massiccio intervento, finalizzato anche a verificare la presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale, ha determinato inoltre, con il supporto dell’Ufficio Immigrazione, l’emissione di 2 decreti di espulsione a carico di altrettanti stranieri gravati da numerosi precedenti penali, con contestuale accompagnamento di un cittadino di nazionalità ghanese presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma per le procedure di successivo e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.