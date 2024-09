“Cinema in Festa” chiude l’estate a 3,50€ di Cinema Revolution 2024

MANTOVA È in arrivo all’Ariston e a Cinecity l’evento conclusivo dell’estate 2024 di CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate, la campagna sostenuta dal Ministero della Cultura che ha trasformato l’estate in una stagione straordinaria di film e promozioni: da domenica 15 a giovedì 19 settembre sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al cinema (esclusi gli eventi Ardaas Sarbat De Bhalle Di e Inter – Due stelle sul cuore) a 3,50€ a ingresso grazie alla nuova edizione di CINEMA IN FESTA.

L’iniziativa conclude i 3 mesi promossi dal Mic cominciati a giugno con la prima edizione dell’estate di Cinema in Festa e proseguiti con 3 mesi di campagna di Cinema Revolution, in cui i protagonisti sono stati i film italiani ed europei, che hanno visto il biglietto costare al pubblico solo 3,50€, con il Ministero a rimborsare ai cinema la parte di biglietto mancante del valore di 3€.

“Cinema in Festa”, progetto lanciato nel 2022, proseguirà fino al 2026 e riprenderà quindi nel giugno 2025.

Supplemento prenotazioni 1€. Maggiori informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.