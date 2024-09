Sarà inaugurata la riqualificazione della scuola primaria “Allende” a Lunetta

MANTOVA Sabato 14 settembre alle 11,30 a Lunetta in via Valle d’Aosta 1 verrà inaugurata la riqualificazione della scuola primaria “Allende”. Dopo la presentazione degli interventi effettuati e del progetto “Sportivamente insieme”, alle 12 è in programma il taglio del nastro a cura del sindaco Mattia Palazzi e degli assessori comunali alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli e ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli. Al termine ci saranno la performance del Collettivo Lan-De-Sì e i giochi animati da Alce Nero e Csa.