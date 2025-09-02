Controllo del territorio, segnalati assuntori di droga

MANTOVA Continuano i controlli del territorio operati dai Carabinieri della Compagnia di Mantova. Nel pomeriggio di ieri 1° settembre, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, i Carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. I militari sono stati coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Mantova, e da una pattuglia della Guardia di Finanza.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. L’attenzione del team interforze si è concentrato particolarmente nell’area compresa tra i giardini Nuvolari e l’area commerciale Esselunga, nonché nei pressi ed all’interno del supermercato Esselunga .

Sono state controllate complessivamente 34 persone. Numerosi sono stati i pattugliamenti all’interno del supermercato “Esselunga”, effettuando passaggi all’interno delle corsie e prendendo contatti con i dipendenti.

Un 21nne residente a Mantova, durante il controllo effettuato dai militari nei giardini Nuvolari, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, posta sotto sequestro amministrativo.