Il Prefetto Bolognesi incontra il comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” De Riggi

MANTOVA Nella mattinata odierna, il Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi ha ricevuto in Prefettura il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” Generale di Divisione Giuseppe DE RIGGI, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo DI STEFANO.

Nell’incontro è stato effettuato un approfondimento congiunto sulle principali problematiche afferenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Mantova, che presenta caratteristiche tali da richiedere approcci appropriati secondo le specifiche esigenze, anche ai fini della prevenzione delle diverse forme di criminalità emergenti che possono infiltrarsi nel tessuto economico e sociale della comunità.

Uno specifico focus è stato aperto sui servizi di controllo implementati a livello territoriale, cui concorrono efficacemente i militari dell’Arma dei Carabinieri, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia.

È stata così riaffermata l’importanza dell’attività svolta in provincia dall’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua presenza capillare su tutto l’ambito provinciale.