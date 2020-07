Corneliani, tavolo al Mise: i sindacati chiedono soldi “freschi”

ROMA Questa mattina si sono incontrati presso il ministero dello Sviluppo Economico i segretari nazionali della Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, rispettivamente Sonia Paoloni, Raffaele Salvatoni, Daniela Piras insieme a tutte le strutture regionali e provinciali di categoria e confederali nazionali di Cgil Cisl, Uil, con i rappresentanti dell’azienda Corneliani per affrontare la crisi aperta con la presentazione del concordato in bianco.

La crisi di liquidità, denunciata dall’azienda anche a seguito del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19, ha portato alla scelta della dirigenza di bloccare la produzione, decisione da subito contestata dalle organizzazioni sindacali e da tutti i lavoratori che ad oggi sono in presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda.

Le segreterie nazionali di categoria e confederali hanno ribadito con forza la necessità di intervento degli investitori, attraverso l’immissione di denaro ‘fresco’ sopperendo così alla mancanza di liquidità temporanea, per riprendere da subito la produzione. Non è infatti condivisa la richiesta di prestito ponte fatta dall’azienda, avendo l’investitore principale (fondo Investcorp), tutte le possibilità di immettere liquidità da qui alla fine dell’anno in attesa del piano industriale e della ricerca di nuovi soci.

“Non si possono mettere a rischio 550 posti di lavoro, principalmente donne, per divergenze societarie tra la vecchia proprietà, oggi socio di minoranza, e il fondo Investcorp”: hanno ribadito le rappresentanze sindacali presenti. “Continueremo, con determinazione, la nostra battaglia – proseguono – insieme ai lavoratori e con il sostegno ed il supporto delle istituzioni, richiamando all’impegno tutte le forze in campo e, soprattutto, l’azionista di maggioranza Investcorp alla responsabilità sociale dell’impresa nei confronti del territorio e dei lavoratori”.

In breve tempo sarà formalizzato, concordando con le organizzazioni territoriali, un nuovo incontro al MiSE.