Arte, musica e cinema a Corte Spagnola

CURTATONE – È stato approvato il programma “Cinema, musica e arte a Corte”: dieci serate nel giardino del Comune di Curtatone nei mesi di luglio e agosto con l’obiettivo di offrire svago a giovani e famiglie in un’estate purtroppo carente di eventi a causa delle situazione sanitaria che rende difficile, e in alcuni casi addirittura non permette, la realizzazione delle tradizionali fiere e sagre.

Si parte martedì 14 luglio con il cinema all’aperto. Verrà proiettato “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol; poi, nei seguenti martedì verranno proiettati “Pinocchio” con Roberto Benigni e la commedia “Un figlio di nome Erasmus”; ad agosto verranno proposte le pellicole “Cena con delitto” e “Odio l’estate” con il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. L’ingresso è unico e costa 4 euro con la possibilità di fare un abbonamento per le 5 proiezioni a 15 euro.

Al giovedì, invece, spazio all’arte e alla musica: concerti (Coffee Jam e Beatrolls), spettacoli di sabbia e musica e l’inedito Curtatone’s Got Talent. Anche i “giochi senza frontiere” del 23 luglio rientrano in questo importante programma d’intrattenimento con il pubblico che, diviso in squadre in base alla frazioni di appartenenza, dovrà rispondere a quiz multimediali o partecipare a giochi divertenti, sempre con l’attenzione di evitare situazioni che favoriscono assembramenti.

L’ingresso per i “giovedì spettacolo” è gratuito. Iscrizioni e prenotazioni presso l’informagiovani comunale, allo 0376/358135 oppure allo 0376/358073 o inviando una mail a informagiovani@curtatone.it. Tutte le info si possono trovare sul sito del Comune di Curtatone e sul social network istituzionale di Facebook “Città di Curtatone”.