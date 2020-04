Rinviata la conferenza di servizi per Progest: non c’è intesa tra Comune e società su autorizzazioni edilizie

MANTOVA La Provincia ha rimandato con nota trasmessa oggi a tutti gli Enti la quarta seduta della Conferenza di servizi per la Cartiera Progest già convocata per giovedì 23 aprile 2020. Non risultano infatti ancora risolti i motivi ostativi di carattere edilizio sollevati dal Comune di Mantova durante la precedente riunione della conferenza. Gli aspetti edilizi sono connessi ad alcune parti del progetto sottoposto a valutazione d’impatto ambientale e pertanto è imprescindibile, per il prosieguo del procedimento, la loro risoluzione.

Durante la precedente seduta la Provincia aveva sollecitato il Comune e la Società a collaborare e confrontarsi fattivamente per una risoluzione di tali criticità; non essendo a tutt’ pervenuto riscontro da parte del Comune capoluogo circa l’esito positivo di tali interlocuzioni e verifiche, la Provincia ha provveduto coerentemente a rinviare la quarta seduta alla prossima settimana nell’auspicio che si possa sbloccare in tale periodo l’impasse tra i soggetti coinvolti.