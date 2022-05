Gli alunni di Belforte scoprono Vespasiano giocando

BELFORTE – Anche gli alunni della classe quinta della scuola primaria “Cesare Battisti” di Belforte protagonisti de “La Stella del Principe”, evento tenutosi nei giorni scorsi a Sabbioneta dopo due anni di stop.

Nello specifico, gli alunni di Belforte hanno “conosciuto” Vespasiano Gonzaga e le sue vestigia attraverso una ricerca che ha portato alla realizzazione di due giochi: “Il gioco dei Gonzaga” ed il “Memory Gonzaghesco”. Nel primo caso è stato rivisitato il gioco dell’oca in chiave gonzaghesca con indovinelli riguardanti i Gonzaga ed i musei principali di Sabbioneta e Gazzuolo; nel secondo, invece, è stata fatta una riproduzione grafica di Palazzo Ducale, della Galleria, dei personaggi, delle chiese sabbionetane e dei portici, della chiesa, dell’oratorio e dei volti di Gazzuolo. Entrambi i giochi, come spiegato dalle insegnanti, si distinguono per una forte impronta multidisciplinare, volta a intrecciare varie materie di studio che si esplicano nel territorio delle competenze e apprendimenti. Attività che hanno anche voluto sottolineare l’importanza dell’attività ludico-didattica.

I bimbi hanno poi incontrato il sindaco di Gazzuolo Loris Contesini ed il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Marcaria-Sabbioneta” Francesco Battini per mostrare loro i lavori realizzati.