Covid: 1073 nuovi casi nel Mantovano. Un quarto fra capoluogo e hinterland

MANTOVA Con circa 300 casi giornalieri in meno rispetto a giovedì si conferma in calo la curva dei contagi nel Mantovano. Sono infatti 1073 le nuove positività al virus registrate oggi in provincia di Mantova secondo il bollettino diffuso dalla prefettura su screening dell’Ats Val Padana. A livello locale i territori con il maggior incremento di giornata si sono rivelati il capoluogo virgiliano (+94), Viadana (+74) e Castiglione delle Stiviere (+58). In media tra Comuni di Mantova e dell’hinterland si sono registrati un quarto dei contagi totali della provincia (Curtatone +45, Borgo Virgilio +40, Porto Mantovano +49 e San Giorgio Bigarello +36). È invece di 21.329 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 12,1% (giovedì era 13,9%). Calano anche i ricoverati, 252, in terapia intensiva (2 in meno) e 3.164 negli altri reparti (-100). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 36.958. Dati in miglioramento per la Lombardia che resta in zona gialla.