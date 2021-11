MANTOVA Sono 119 i nuovi casi di Covid accertati oggi, domenica 28 novembre, nel Mantovano. Si tratta del picco stagionale, l’ennesimo in questi ultimi giorni che hanno visto una vera e propria escalation di contagi giornalieri. Per la prima volta dopo mesi, il nimero dei contagi accertati in 24 ore supera il centinaio. Gli aumenti odierni più consistenti sono stati registrati a Mantova (15 nuovi contagi), Porto Mantovano (11) e Curtatone (10).