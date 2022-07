Il grande caldo fa il record a Carpi: 42°C di massima

MANTOVA – Apocalisse 4800, perché non bastavano più nomi come Caronte per le ondate di calore che si susseguono in estate, ieri ha fatto toccare la temperatura record di 42° C a Carpi. Questo a sottolineare come la Pianura Padana sia, come sempre in questi frangenti, destinata a trasformarsi in un forno con l’arrivo di queste ondate di gran caldo. In questa Padana trasformata in savana Mantova si è “salvata” con una massima di 35°C, mentre la temperatura più alta a livello provinciale ieri è stata registrata nei pressi di Castel Goffredo con 36°C. Stessa massima a Bergamo, mentre un grado in più è stata la massima registrata ieri a Cremona, Pavia e Milano (con un picco di 39°C in periferia a Novate Milanese). I centri più caldi a livello regionale risultano comunque quelli di Lodi e Crema con 37°C. “Nei prossimi giorni si confermerà questo trend: l’ennesima ondata di calore scatenata dall’anticiclone africano provocherà un rialzo dello zero termico a quote stellari, oltre appunto i 4800 metri” come viene riportato dal sito IlMeteo.it.