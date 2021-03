Covid: 270 nuovi casi nel Mantovano. Oltre a Mantova (+40) e Suzzara (+24) preoccupa San Benedetto (+11)

MANTOVA Sono 270 secondo i dati forniti dalla prefettura di Mantova, i nuovi contagi registrati oggi, domenica 28 marzo, nella provincia di Mantova. L’incremento più consistente viene registrato proprio nel capoluogo (+40) come già avvenuto in un passato più o meno recente. Ma oltre agli aumenti in doppia cifra dei “soliti” comuni come Viadana (+10), Borgo Virgilio (+16), Castiglione delle Stivere (+15) e Suzzara (+24), preoccupa anche l’impennata di nuovi contagi registrata oggi a San Benedetto Po (+11).