Covid: 7 nuovi contagi nel Mantovano

MANTOVA Sono 7 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi nella nostra provincia. Due di questi sono risultati a cavriana. Gli altri cinque sono stati individuati a Borgo Mantovano, Casaloldo, Marmirolo, Poggio Rusco e Porto Mantovano. In totale nel Mantovano da inizio pandemia i casi di coronavirus sono stati 4242 secondo i dati forniti dalla prefettura di Mantova. A livello regionale i tamponi effettuati sono stati 15.590 per un totale complessivo di 2.318.988. I nuovi casi positivi oggi sono 1.032 (di cui 90 “debolmente positivi” e 4 a seguito di test sierologico).

I guariti/dimessi sono in tutto 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 48 (+4). I ricoverati non in terapia intensiva sono 433 (+25) e i decessi, totale complessivo, sono 16.985, con un incremento di 3 nella giornata odierna.