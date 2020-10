Castelbelforte sostiene lo sport: tariffe palestre azzerate

CASTELBELFORTE Al fine di promuovere lo sport, sia come stile di vita sana che di socializzazione, l’amministrazione comunale di Castelbelforte ha recentemente concordato con le associazioni sportive del territorio modalità e tempi da rispettare, soprattutto in termini di tutela della salute e garanzie di rispetto verso ogni precauzione anti-Covid. Ad illustrare il progetto, l’assessore allo Sport Sara Bissoli : «Abbiamo valutato di proporre una programmazione settimanale “a bolle”, come il comparto scolastico, ovvero ogni associazione potrà usufruire della palestra comunale, un giorno alla settimana, dalle 15 alle 23 escludendo l’uso promiscuo delle passate stagioni». Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco Stefano Bauli .

«Siamo certi di aver raggiunto il miglior risultato possibile per quanto concerne l’uso scolastico della stessa palestra – spiega -. Abbiamo concordato con l’Istituto Comprensivo uno specifico protocollo d’intesa, accogliendone ogni richiesta, specialmente in riferimento alla sanificazione della palestra entro l’inizio delle lezioni del giorno successivo». Dal canto suo la scuola garantirà tramite il proprio personale il medesimo protocollo di sanificazione entro le 15 pomeridiane. «Mi preme ribadire – aggiunge Bauli – che stiamo parlando di interventi di sanificazione professionali e certificati, che scatteranno lunedì 19 ottobre. L’amministrazione si è fatta carico del costo, così da incentivare le attività sportive indoor in misura straordinaria per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma già con l’intenzione di prorogarne l’impegno fino al termine della stagione». Ma le attività di promozione e valorizzazione dello sport si articolano anche nel sostegno alle associazioni sportive attraverso l’abbuono delle rate mensili per tutto il 2020 (quindi anche per i mesi pre-lockdown). Il mese di settembre ha in qualche modo segnato, con la ripresa scolastica, la vera e propria ripartenza del Paese dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria. Ovviamente in questa fase di riprogrammazione molta attenzione viene data anche alle modalità con cui stanno ripartendo le discipline sportive a cui, tanti bambini e ragazzi, si dedicano quotidianamente. «Era doveroso andare incontro alle nostre società sportive – evidenzia il sindaco Massimiliano Gazzani -. Nella fase di progettazione del prossimo anno di sport a Castelbelforte, vogliamo continuare a sostenere le associazioni del territorio, magari mettendo in campo risparmi di spesa che si sono generati dalla forzata pausa imposta dall’emergenza sanitaria. Stiamo valutando di trasformare queste risorse in una riduzione delle tariffe anche per il 2021 a carico delle associazioni sportive, per spalleggiare la loro capillare attività che tiene impegnati i nostri ragazzi».