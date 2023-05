Covid: a Mantova in diminuzione tutti i parametri. Terapia intensiva vuota

MANTOVA L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato venerdì scorso la fine dell’emergenza sanitaria globale per il Covid, e Mantova si può dire che si è adeguata a questa tendenza registrando un calo sistematico di tutti i parametri per quel che concerne il Covid. Nell’ultima settimana sono stati registrati in tutta la nostra provincia 136 nuovi casi di Covid. Un numero che segna un ulteriore calo dell’incidenza rispetto alle settimane precedenti, quando si è passati dall’ultimo picco di 193 contagi settimanali dello scorso 21 aprile ai 166 del 28 seguente e agli attuali 136, dato aggiornato allo scorso venerdì 5 maggio. Continua a diminuire anche il numero di persone ricoverate per Covid nelle strutture ospedaliere della nostra provincia; attualmente sono 15 mentre la settimana precedente erano 19. Resta invece vuota la terapia intensiva per pazienti Covid. Sul fronte dei decessi l’ultimo accertato risale allo scorso primo maggio e come già nel 90% dei casi si tratta di una persona della fascia d’età Over 70. Complessivamente sono 2080 le vittime del Covid nel Mantovano dall’inizio della pandemia.