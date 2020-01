Calcio a 5 Serie A – Kaos, semaforo rosso a Dosson (4-3)

Dosson (Tv) Il Kaos Mantova apre il girone di ritorno e il 2020, nel peggiore dei modi: con una sconfitta. Contro il Came Dosson, la squadra di mister Pino Milella perde 4-3. Una sconfitta che allontana ulteriormente i biancorossi dai veneti in classifica, che ora sono a più 7. Nonostante il risultato negativo, il Mantova è ancora dentro la griglia dei play off. Questa l’unica nota positiva della giornata di ieri, insieme al ritorno di Cabeça, che ha realizzato anche un gol..

Nel primo tempo il Mantova ha subito la partenza veemente dei padroni di casa. La squadra di mister Rocha trova il vantaggio dopo 6’. Il Mantova prova a reagire, senza trovare però gli spunti giusti per colpire. Il Came avanza e nei minuti finali della prima frazione di gioco, mette all’angolo la squadra virgiliana, con le reti di Belsito e Shiochet. Came Dosson più cinico e Mantova troppo impreciso sotto porta. Nella ripresa la reazione del Kaos con le reti di Mateus al 9’ e di Cabeça al 12’. Il Mantova ci crede, ma il Came Dosson riesce a ritrovare la confidenza dei primi 20’ e al 14’ con Grippi trova la quarta rete che rimette il Mantova a debita distanza. Il Mantova, come già avvenuto in altre gare ci mette il cuore e a 5’ dalla sirena, trova il terzo gol ancora con Mateus. Il Came Dosson trema, il Mantova si gioca la carta portiere volante, per dare ancora più spinta alla manovra offensiva. Tanti i tentativi, ma non sono andati a buon fine. Amarezza a fine gara per il tecnico biancorosso: «E’ stata una partita dai due volti – commenta – . Nella prima parte siamo stati troppo poco cinici e loro ci hanno punito con dei gol che potevamo evitare. Dopo il 3-2, credevamo di riuscire a completare la rimonta, ma poi sono riusciti a trovare il quarto gol. Con il portiere volante abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a colpire. peccato». Approccio sbagliato. Ancora una volta. «La verità – spiega – è che a noi manca ancora qualcosa per arrivare al livello delle altre squadre. Per fare un gol, dobbiamo creare prima tante altre occasioni. Stiamo facendo bene, ma per crescere ci vorrà del tempo» Il match di ieri, in terra veneta è stato il primo di una serie di impegni davvero insidiosi. Sabato prossimo al NeoLu arriva il Pesaro, poi la lunga trasferta in casa del Cmb Grassano e venerdì 17, in diretta su RaiSport ci sarà la gara interna contro il Rieti. «Dovremo cercare di giocare con il giusto carattere ed essere più determinati. Ci dobbiamo provare, anche se sappiamo benissimo che non sarà affatto semplice. Sono squadre davvero molto forti». Buona la prestazione di Cabeòa, rientrato a Mantova solo nella giornata di venerdì e subito in campo ieri. «Poletto ha avuto un problema fisico all’ultimo e quindi per forza di cose, ho dovuto far giocare Cabeça, che non era nelle migliori condizioni. Nel primo tempo infatti l’ho utilizzato poco, perchè mi chiedeva sempre il cambio. Ha fatto gol e sicuramente ci sarà utile».

RISULTATI 16° GIORNATA

Lynx Latina-Petrarca Padova 0-1

Real Rieti-Meta Catania 7-0

Sandro Abate-Cybertel Aniene 4-3

Signor Prestito-Colormax Pe 4-5

AcquaeSapone-R. Arzignano 6-0

Came Dosson-Kaos Mantova 4-3

Todis L. di Ostia-Feldi Eboli 2-4

CLASSIFICA

Italservice Pesaro 39

AcquaeSapone 38

Sandro Abate Av 35

Real Rieti 35

Came Dosson 33

Feldi Eboli 26

Kaos Mantova 26

Meta Catania 25

Signor Prestito 22

Colormax Pescara 19

Petrarca 15

Futsal Genova 11

Real Arzignano 10

Lynx Latina 9

Todis Lido di Ostia 9

Cybertel Aniene 7